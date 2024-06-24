TV Yayın akışı 24 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 24 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

İcat edildikleri günden bu yana hayatlarımızın en önemli parçalarından biri olan televizyonlar, bugün insanlığın vazgeçilemez icatlarından biri. Her gün birbirinden heyecanlı diziler ve reyting rekorları kıran programlar izleyicilerin beğenisine sunulurken sizler için bugünün yayın akışını derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Çok Akustik

01:30 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

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08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

04:30 Baba

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Sen Türkülerini Söyle

03:30 Gönül Dağı

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Morbius (Yabancı Sinema)

22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:30 Morbius (Yabancı Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Mucize Doktor

04:15 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

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