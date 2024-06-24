TV Yayın akışı 24 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

İcat edildikleri günden bu yana hayatlarımızın en önemli parçalarından biri olan televizyonlar, bugün insanlığın vazgeçilemez icatlarından biri. Her gün birbirinden heyecanlı diziler ve reyting rekorları kıran programlar izleyicilerin beğenisine sunulurken sizler için bugünün yayın akışını derledik.