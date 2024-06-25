TV Yayın akışı 25 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Amerikalı Kız

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

03:10 Destan

05:40 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Yüksek Sosyete

04:00 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Uğurlugiller

06:30 Kara Tahta

09:30 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"

00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:50 Lingo Türkiye

06:00 Yaşam Başka Yerde

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

21:45 Babası (Yerli Sinema)

00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:30 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)

00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam