TV Yayın akışı 25 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Amerikalı Kız
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)
01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Yüksek Sosyete
04:00 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
06:00 Yaşam Başka Yerde
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
21:45 Babası (Yerli Sinema)
00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:30 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)
00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam