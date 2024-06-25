TV Yayın akışı 25 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 25 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran diziler ve heyecanla takip edilen programlar seyircilerle buluşurken vatandaşların en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Sizler için 25 Haziran Salı gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Amerikalı Kız
03:30 Kızılcık Şerbeti

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)
01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kalp Yarası

maxresdefault.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Yüksek Sosyete
04:00 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
06:00 Yaşam Başka Yerde

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
21:45 Babası (Yerli Sinema)
00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:30 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

5d839f9cc03c0e1e882aef54.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)
00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam

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