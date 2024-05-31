TV Yayın akışı 31 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 31 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran dizi ve programlar izleyicilerin beğenisine sunulurken, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu geliyor. Sizler için bu sorunun cevabını derledik. İşte 31 Mayıs Cuma gününün yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yalan

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

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08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

04:30 Baba

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema İkizler Projesi

22:25 Yabancı Sinema Terminatör 5: Yeniden Doğuş

00:50 Yerli Sinema 4N1K

02:40 Destan

05:10 Kalp Yarası

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08:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 İstanbullu Gelin

02:30 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

06:30 Pulsar

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Uğurlugiller

07:25 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karaağaç Destanı

00:15 Sen Türkülerini Söyle

03:30 Gönül Dağı

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Kader Bağları

04:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

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