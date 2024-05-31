TV Yayın akışı 31 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran dizi ve programlar izleyicilerin beğenisine sunulurken, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu geliyor. Sizler için bu sorunun cevabını derledik. İşte 31 Mayıs Cuma gününün yayın akışı…