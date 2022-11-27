tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel Altılı Masa'nın Anayasa değişikliği önerilerini açıkladı

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''6'lı Masa’nın yarın yapacağı Anayasa Tanıtım Toplantısı Ankara’yı şimdiden hareketlendirdi.'' dedi.



İŞTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Deniz Gürel paylaşımının devamında ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'nde öne çıkan başlıklardan dikkatimi çekenler şunlar'' diyerek 6'lı Masa'nın yarın açıklayacağı ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi''nin başlıklarını paylaştı.

İşte tv100 Ankara Temcsilcisi Deniz Gürel'in ulaştığı 6'lı Masa'nın ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi''nin başlıkları:

-Anayasa'daki yaklaşık 85 maddede değişiklik teklif edilecek.

-Cumhurbaşkanı 7 yıllığına, yalnızca tek seferliğine seçilebilecek.

-Kadına karşı şiddetten ceza almış olanlar yeni Anayasa’ya göre milletvekili seçilemeyecek.

-Milletvekilliğinin düşürülmesi için Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenecek. -

-Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmalardan çekilmek için yetkili olamayacak.

-TBMM salt çoğunluğu aranacak. (Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi de bu kapsamda değerlendirilecek.)

-Siyasi parti kapatma uygulamasında TBMM de yetkili olacak. Seçim barajı %3’e düşecek.

-Barajı aşamayan partilere de hazine yardımı yapılacak.

-YÖK kaldırılacak.

-RTÜK üye seçiminde parti kontenjanı aranmayacak. Kurulda alanında uzman isimler yer alacak.

-Bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndan TBMM'ye geçecek.

-Bakanlar TBMM'ye karşı sorumlu olacak.