tv100 muhabiri Narin'in ailesinin şüphe çektiği 3 günü açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
tv100 muhabiri Narin'in ailesinin şüphe çektiği 3 günü açıkladı

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, ilk günden bu yana yakından takip ettiği Narin Güran soruşturmasına ilişkin bir detayı açıkladı.

Altıntaş, Narin'in aile fertlerinin telefon trafiğinin belirli 3 gün içinde büyük artış gösterdiğini aktardı. Diğer yandan Altıntaş, Narin'in bazı akrabalarının telefon sinyallerinin küçük kızın cesedinin saklandığı yerin yakınlarında bulunduklarını gösterdiğini belirtti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hakkında yeni detaylar otaya çıkmaya devam ediyor. tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgelere göre Güran ailesi üyeleri arasında Narin'in kaybolduğu gün, Narin'in amcası Salim Güran'ın tutuklandığı gün ve Narin'in cansız bedeninin bulunduğu güne ait tarihlerde oldukça yoğun bir telefon trafiği belirlendi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ SAVCILIK DOSYASINDA

Diyarbakır'dan Narin soruşturmasına ait son gelişmeleri aktaran tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Güran ailesi arasında yapılan telefon görüşmelerinin yer aldığı HTS kayıtlarının savcılığa ulaştığını söyleyerek bazı ayrıntılar paylaştı.

3 TARİHTE GÖRÜŞME TRAFİĞİ ÇOK YOĞUN

Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos, amca Salim Güran'ın tutuklandığı 2 Eylül ve Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül tarihlerinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, baba Arif Güran, ağabey Enes Güran ve amca Fuat Güran arasında yoğun bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

DERE YATAĞINA YAKIN SİNYAL ALINDI

Altıntaş ayrıca Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi civarında Narin'in bazı yakınlarının telefonlarından sinyal alındığı belirlendiğini söyledi.

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