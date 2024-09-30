tv100 ünlü isimler ve ilginç programlarla geliyor! İzlenme yarışında büyük heyecan başlıyor

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberciliğe farklı bir soluk getiren tv100, yeni sezonda da haberciliğin enerjisini değiştirmeye geliyor.

Sektörün önde gelen isimlerinin buluşma yeri olan tv100, Cansu Canan ile Hayata Dair’le sabaha yeni bir soluk getiriyor. Tarafsız, gerçek ve perde arkası haberleriyle gün boyu izleyicisinin karsısında olan, haberciliğin öncüyüzü tv100, bu sezon Ana Haberi’ni yine güçlü bir isme emanet ediyor. Kübra Par, tv100 Ana Haber’de manipülasyondan uzak, abartısız ve yalın bir yayıncılık anlayışını ekrana taşıyor.

Türkiye’nin en çok konuşulacak, öğretecek, eğlendirecek programı Muhabbet Kralı da yeni sezonda tv100’de yerini alıyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği iki isim Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı tv100’de bir araya geliyor. Ve yarışmanın vazgeçilmezi Ali İhsan Varol ile “Alfapetek” hız kesmeden rekabette öncü olmayı sürdürüyor.

Sporun öncü (güçlü) isimleriyle sektöre damgasını vuran tv100, Ersin Düzen, Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin’le futbolu tüm şeffaflığıyla değerlendirmeye devam ediyor.

tv100’ün iddalı programları arasında yer alan Gürhan Hacır ile Taksim Meydanı, Başak Şengül ile Doğru Yorum, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık ve Buket Aydın Soruyor yeni dönemde de seyircinin karsısında yerini alıyor.

tv100, bu sezonda da dinamik, farklı ve öncü yayıncılık anlayışıyla sektöre yön veriyor, dinamizm getiriyor.