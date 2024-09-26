tv100 yeni sezona iki iddialı isimle başlıyor

Yeni sezona güçlü giriş yapmaya hazırlanan tv100, sabah ve akşam haberlerini iki tecrübeli isme emanet ediyor.

Kübra Par ve Cansu Canan Özgen, habere ve haberciliğe yenilikçi ve dinamik bir anlayış getirecek.

Kübra Par tv100 Ana Haber’de izleyiciyi, sadece gerçeklerle buluşturmaya geliyor. Par, hafta içi her akşam 18.00’de manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur soruları ve tarafsız yorumlarıyla tv100 Ana Haber’de gündemi belirlemeye devam edecek.

tv100 sabah kuşağında ise Cansu Canan Özgen olacak. Cansu Canan ile Hayata Dair, dünün gözden kaçanlarını, yeni günün getireceklerini, hızlı ve tarafsız haberciliğin tüm seslerini, sabahın enerjisiyle tv100 izleyicisiyle buluşturacak. Cansu Canan, hafta içi her sabah 07.00’de dünden yeni güne yansıyanları ve yansımayanların perde arkasını farklı bakış açılarıyla tartışacak.

KÜBRA PAR KİMDİR?

Kübra Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisansını tamamladı ve doktoraya devam etti.

Gazeteciliğe 2012 yılında Habertürk’te başlayan Par, uzun yıllar gazetenin haftalık siyaset röportajlarını yaptı. Televizyonculuğa 2017 yılında ‘hard-talk’ formatındaki Açık ve Net ile adım attı ve 2023 yılına kadar Habertürk TV’de tartışma programlarında moderatörlük yapmayı sürdürdü.

Aralarında Yuval Noah Harari, Slavoj Zizek ve ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın da bulunduğu pek çok uluslararası isimle yaptığı röportajlarla dikkat çekti.

2023 yılında TV 100 ailesine katıldı. Farklı Açılar ve Görüş Farkı adında iki ayrı formatla izleyicilerin karşısına çıkan Par, 30 Eylül 2024’ten itibaren TV 100 Ana Haber’de izleyiciyle buluşacak.

Daha önce Parmaksızoğlu Coşkun soyadını taşısa da 2022 yılında gazeteci Ahmet Hakan’ın yönetmen kardeşi Mahmut Fazıl Coşkun’dan ayrılarak resmen Par soyadını almıştır.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedi. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Yeditepe üniversitesinde tarih yüksek lisansı yapmıştır.

New York üniversitesinde Amerikan dili ve edebiyatı alanında dil eğitimi programını tamamlamıştır.

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2012-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılan Özgen,

Atv,tv8 gibi kanallarda haber programları sunmuştur.

2021 ise "Cansu Canan Özgen'le 40" programını sunmaya başlamıştır.

Mart 2023’ten beri tv100 ekranlarında yer almaktadır.

Sunuculuk kariyeri dışında yayınlanmış tarih alanında 5 röportaj kitabı ve 1 psikolojik romanın yazarıdır.

Cansu Canan evli ve 1 çocuk annesidir.