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  • Prof. Dr. Süleyman Pampal tv100'de uyardı: Buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir

Prof. Dr. Süleyman Pampal tv100'de uyardı: Buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir

tv100'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal Antakya bölgesine dikkat çekerek, “Yukarıdan aşağı geliyor bu fay, bu hareketlerin ana kaynağı buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir. " uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 22:02
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tv100'e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan yırtılma devam edebilir uyarısı

Prof. Dr. Süleyman Pampal tv100'de uyardı: Buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir
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Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay’da meydana gelen iki depremin ardından tv100’e değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede tehlikenin devam ettiğini ifade eden Pampal, “Yukarıdan aşağı geliyor bu fay, bu hareketlerin ana kaynağı buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir. Ovalar depremin ivmesini 3-4 kat artırdığı için yıkıcı etkisi de o derece artıyor” dedi.

ANTAKYA BÖLGESİNDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

tv100'de yer alan habere göre, bölgedeki tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu beklenmeyen bir durum değildi. Antakya fayı dediğimiz yerin üzerinde oldu. O bölge hala tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Bu fay 1000 kilometre, fayın kuzeyinde, güneyinde yırtılma devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi var bu fay o fay. Yani sınırlarımızın içindeki kısmı bile daha tamamen kırılmadı”

“YIRTILMA DEVAM EDEBİLİR”

“Yukarıdan aşağı geliyor bu fay, bu hareketlerin ana kaynağı buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir. Ovalar depremin ivmesini 3-4 kat artırdığı için yıkıcı etkisi de o derece artıyor. Ovalardan, kayalık zeminlere gitmek gerekir”

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