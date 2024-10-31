TV'de yeni dizi "Cadı Avı: Karanlık Gerçekler"

Kaynak: Haber Merkezi
TV'de yeni dizi "Cadı Avı: Karanlık Gerçekler"

Cadı Mahkemelerinin Ardındaki Hikayeleri Araştıran 6 Bölümlük "Cadı Avı: Karanlık Gerçekler", 3 Kasım Pazar 21.00’de National Geographic Ekranlarında Başlıyo

Tarih boyunca Salem cadı mahkemeleri ve benzeri mahkemelerde binlerce kişi imkansız bir suç olan cadılık sebebiyle idam edildi. Şüphelilerin çoğu ise yoksul kadınlar, yaşlılar, yerliler ya da kendilerini savunamayacak durumdaki engelli kişilerdi. Sinematik canlandırmalar ve uzman röportajları ile birlikte Almanya, İskoçya, İngiltere, Amerika, İsveç ve İrlanda'da kurulmuş olan cadı mahkemelerinin ardındaki karanlık ve gerçek hikayeleri gözler önüne seren altı bölümlük “Cadı Avı: Karanlık Gerçekler”, 3 Kasım Pazar 21.00’de National Geographic’te başlıyor.

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