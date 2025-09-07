TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya kaybetmesinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, final sonrası yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ben bugün bu noktaya kadar emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Maalesef gümüş madalya aldık, çok üzüldük, halkımızı üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz. Final oynadık, altın madalya yakışırdı. Çok basit hatalarla kaybettik. Ama bu sporun içinde var.”

“OYUNCULAR ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Takımın sahadaki mücadelesinden gurur duyduğunu vurgulayan Üstündağ, “Son topa kadar oyuncular ellerinden geleni yaptı. Beklentimiz çok yüksekti. İtalya yenilmeyecek bir takım değil ama maalesef kaybettik. Canları sağ olsun. Madalyasız bir turnuvamız kalmadı.” dedi.

“GENÇLERE ROL MODEL OLDULAR”

TVF Başkanı, Türk voleybolunun geldiği noktaya dikkat çekerek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Türk voleybolunun geldiği nokta alkışlanmalı. Katkısı olan herkese teşekkür ederim. Takımımla gurur duyuyorum. Hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Gençlere rol model oldular. Daha yolun başındayız. 2028’de umarım yine kürsüde olacağız.”

