Twitch'te abone rekoru kırıldı

Twitch yayıncısı Kai Cenat bu hafta en çok aboneyi kazanarak ‘Twitch’te en çok aboneye sahip yayıncı’ unvanına sahip oldu.

Kai Cenat aslında 2.1m aboneye sahip bir YouTuber’dır. Twitch dünyasına daha sonradan giren içerik üreticileri arasında. Twitch dünyasına girmesiye birlikte belli bir düzeye kadar Twitch kanalı büyüdü. Ancak Kai daha da üst seviyede olmayı istedi ve şubat itibariyle bir yayın programına başladı.

EN ÇOK ABONESİ OLAN YAYINCILAR LİSTELENDİ

1 Şubat itibarıyla “Cenat’a abone ol!” başlığı ile yeni bir yayın düzenine başladı. Bir dönem birçok Türk yayıncı tarafından da yapılan 24 saatlik yayın maratonu yaptı. Bu yayın maratonu sayesinde toplamda 300.000 aboneyi kendine çekti. Bununla birlikte takipçi sayısında da ciddi artış görerek Twitch’te 4.7 milyon takipçiye ulaştı.

En çok takipçiye sahip Türk yayıncılara baktığımızdaysa ilk 5 şu şekilde:

Elraenn – 2.790.000 Takipçi

wtcN – 2.610.000 Takipçi

KendineMuzisyen – 2.260.000 Takipçi

Unlostv – 2.030.000 Takipçi

Pqueen – 1.850.000 Takipçi