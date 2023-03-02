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Twitch'te abone rekoru kırıldı

Twitch'te abone rekoru kırıldı. Rekor sahibi Kai Cenat isimli yayıncı oldu. En çok abonesi olan Türk yayıncılar da listelendi. Listenin zirvesinde ise Elraenn yer aldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 15:25
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Twitch'te abone rekorunu Kai Cenat kırdı

Twitch'te abone rekoru kırıldı
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Twitch yayıncısı Kai Cenat bu hafta en çok aboneyi kazanarak ‘Twitch’te en çok aboneye sahip yayıncı’ unvanına sahip oldu.

Kai Cenat aslında 2.1m aboneye sahip bir YouTuber’dır. Twitch dünyasına daha sonradan giren içerik üreticileri arasında. Twitch dünyasına girmesiye birlikte belli bir düzeye kadar Twitch kanalı büyüdü. Ancak Kai daha da üst seviyede olmayı istedi ve şubat itibariyle bir yayın programına başladı.

EN ÇOK ABONESİ OLAN YAYINCILAR LİSTELENDİ

1 Şubat itibarıyla “Cenat’a abone ol!” başlığı ile yeni bir yayın düzenine başladı. Bir dönem birçok Türk yayıncı tarafından da yapılan 24 saatlik yayın maratonu yaptı. Bu yayın maratonu sayesinde toplamda 300.000 aboneyi kendine çekti. Bununla birlikte takipçi sayısında da ciddi artış görerek Twitch’te 4.7 milyon takipçiye ulaştı.

En çok takipçiye sahip Türk yayıncılara baktığımızdaysa ilk 5 şu şekilde:
Elraenn – 2.790.000 Takipçi
wtcN – 2.610.000 Takipçi
KendineMuzisyen – 2.260.000 Takipçi
Unlostv – 2.030.000 Takipçi
Pqueen – 1.850.000 Takipçi

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