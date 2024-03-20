Twitter çöktü mü? X açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Twitter çöktü mü? X açıklama yaptı
X ve Tweetdeck kullanıcıları, paylaşımlarını planlarken hatayla karşılaştı. Kullanıcıların birden fazla hesap yönetimine erişemediği ortaya çıkarken uygulama açıklama yaptı.

Twitter'da (X) yeni bir hata ortaya çıktı. Birden fazla hesabı yönetme ve o hesaba ait yapılabilecek tüm işlemleri ve etkileşim sayfalarını tek bir ekranda görebilme, gönderileri planlama gibi imkanları sağlayan Tweetdeck uygulamasında dün geceden beri sorun yaşandığı belirtildi.

TWITTER ÇÖKTÜ SANILDI

Bu sorun nedeniyle gönderiler planlanamayınca kullanıcılar Twitter çöktü sanıldı. X'in gönderi planlama özelliği devre dışı kalırken, daha önceden planlanmış X gönderilerinin art arda iki kez gönderildiği de görülürken, kullanıcılar hesaplarından hata bildirimleri yapmaya başladı.

TWITTER AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerinin ardından ise X'ten açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Bazı kullanıcıların X'te oturum açarken veya yeni bir hesap oluştururken bir hatayla karşılaştıklarının farkındayız. Üzerinde çalışıyoruz ve işler normale döndüğünde bir güncelleme paylaşacağız. Bize sadık kaldığınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

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