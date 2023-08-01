Twitter genel merkezindeki "X" logosu, şikayetler üzerine kaldırıldı

Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Twitter genel merkezindeki "X" logosu, şikayetler üzerine kaldırıldı

Sosyal medya şirketi Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın genel merkezdeki Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürüyor.

San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

Yetkililer, halkın, "X" logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti.

Twitter'ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken, klasik "kuş" logosu yerine konulan "X" işareti kaldırıldı.

San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

MUSK, TWİTTER’IN LOGOSUNU DEĞİŞTİRMİŞTİ

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

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