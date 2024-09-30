Twitter kapanıyor mu? Elon Musk' ı kara kara düşündüren haber... Hisse değeri dibe vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Twitter kapanıyor mu? Elon Musk' ı kara kara düşündüren haber... Hisse değeri dibe vurdu

Elon Musk'ın yönettiği X (eski adıyla Twitter), yatırım şirketi Fidelity’nin son analiz raporuna göre, platform şu anda Elon Musk tarafından satın alındığı zamanki değerinin yüzde 79’unu kaybetmiş durumda. Twitter kapanacak mı? İşte tüm merak edilenler…

Sosyal medya devi X ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Yatırım şirketi Fidelity’nin yaptığı son analizlere göre, platform şu anda Musk tarafından satın alındığı zamanki değerinin yüzde 79’unu kaybetmiş.

DEĞER KAYBETTİ

Fidelity, X'in ilk yatırımında 19.66 milyon dolar değerinde hisseye sahipken, bu rakam şu an sadece 4.1 milyon dolara kadar düştü.

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GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE AZALDI

X’in gelirlerindeki düşüş platformu zorluyor. Ocak 2024'te X'in hisseleri zaten yüzde 71.5'lik bir düşüş yaşamıştı. Reklam verenlerin platformdan uzaklaşması ve 2025'te daha da az bütçe ayırmayı planlaması, X’in geleceğini tehdit ediyor.

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HAYATTA KALMASI BİR MUCİZE

Uzmanlar, X’in finansal krizi aşabilmesi için içerik politikalarını yenilemesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi gerektiğini belirtiyor. Musk’ın yönetimi altında bu hedeflere ulaşmanın zor olduğu düşünülüyor. X, sosyal medya dünyasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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