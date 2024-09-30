Twitter kapanıyor mu? Elon Musk' ı kara kara düşündüren haber... Hisse değeri dibe vurdu

Sosyal medya devi X ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Yatırım şirketi Fidelity’nin yaptığı son analizlere göre, platform şu anda Musk tarafından satın alındığı zamanki değerinin yüzde 79’unu kaybetmiş.

DEĞER KAYBETTİ

Fidelity, X'in ilk yatırımında 19.66 milyon dolar değerinde hisseye sahipken, bu rakam şu an sadece 4.1 milyon dolara kadar düştü.

GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE AZALDI

X’in gelirlerindeki düşüş platformu zorluyor. Ocak 2024'te X'in hisseleri zaten yüzde 71.5'lik bir düşüş yaşamıştı. Reklam verenlerin platformdan uzaklaşması ve 2025'te daha da az bütçe ayırmayı planlaması, X’in geleceğini tehdit ediyor.

HAYATTA KALMASI BİR MUCİZE

Uzmanlar, X’in finansal krizi aşabilmesi için içerik politikalarını yenilemesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi gerektiğini belirtiyor. Musk’ın yönetimi altında bu hedeflere ulaşmanın zor olduğu düşünülüyor. X, sosyal medya dünyasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.