Twitter TikTok'taki video formatını aldı

Küresel anlamda en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter, kaydırılabilir video formatını test ettiğini duyurdu. Bu videolar birçok sosyal platformda ana akım hale geldi. Twitter’ın bu özellik üzerinde çalışmasını beklenmiyordu ancak Twitter kullanıcılarına sürpriz yaptı.

Daha çok metin odaklı bir platform olan Twitter, görsel ve video tarafından kapsamlı değişikliklere gideceğini açıkladı. Twitter, yeni güncellemeyle ilgili ayrıntıları iki önemli bölüme ayırdı. İlki kaydırılabilir video görüntüleyici olacakken, ikincisi ise mobil uygulamanın alt satırında yeni bir video butonu oldu.

TikTok ve Instagram Reels’e benzer şekilde, kullanıcı hesap bilgilerini tam ekran bir video ile gösterecek. Videonun açıklaması da ekranın hemen altında yer alacağı belirtildi. Böylece diğer platformlardan biraz daha farklı bir görünüme kavuşarak yazıya olan bağlılığını göstereceği açıklandı.

Keşfet sekmesinde yer alan “Sizin İçin” bölümüne yeni bir video kısmı da eklenecek. Böylece ilgi alanınıza göre kaydırılabilir görünümde trend videolar izlenebilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde iOS kullanıcıları için sunulması beklenmektedir.