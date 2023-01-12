Elon Musk'ın yeni gelir kaynağı ortaya çıktı. Açık artırmayla satılacak

Elon Musk, sosyal medya platformunun gelirlerini artırmanın yeni kaynağı ortaya çıktı. Twitter kullanıcı adlarının açık artırma yoluyla satılacağı öne sürüldü.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Elon Musk, Ekim ayı sonunda 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya Twitter’ın yönetimini devraldığından beri şirkette gelir elde etmenin yollarını arıyor.

Musk, çalışan sayısını düşürdükten ve premium Twitter Blue abonelik fiyatını yükselttikten sonra kullanıcı adlarını açık artırmaya çıkarmayı düşünüyor. Kullanıcıların kullanıcı adları için teklif vereceği online açık artırmalar, şirketin mühendisleri tarafından organize edilecek.

AKTİF OLMAYAN HESAPLAR YAKINDA SİLİNECEK

Yeni gelir akışı şu an ortaya çıksa da Aralık ayından beri Twitter’ın gündeminde, tartışılıyor. Fikrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor; gerçekleşirse de tüm kullanıcı adlarının mı yoksa atıl hesapların mı satışa çıkarılacağı belli değil.

Bu arada Musk, yakın zamanda aktif olmayan hesapların silineceğini, 1.5 milyar kullanıcı adının boşa çıkacağını söylemişti.