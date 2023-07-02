Twitter sınırlamasının ardından eski CEO Jack Dorsey tek bir fotoğraf paylaştı. Rakip gördüğü Elon Musk retweetledi

Editör: Barış ATAKAN

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Elon Musk'ın 'gönderi limiti' kararının ardından kendi kurmuş olduğu Bluesky göndermeki bir Tweet attı.

2019 yılında Twitter benzeri bir platform olarak tasarlanan Bluesky'ın kurulmakta olduğunu açıklayan Dorsey, popüler uygulama Twitter'a kısıtlama gelince yeniden kendini gösterdi.

Twitter'dan yeşil çimen fotoğrafı paylaşan Dorsey'in paylaşımı Bluesky'a gönderme olarak yorumlanırken Dorsey'in ezeli rekabet ettiği Elon Musk da retweetledi.

Twitter'da birçok kullanıcı bugünkü gönderi limitlerinden sonra Bluesky'ı alternatif olarak göstermişti.

Geçen yıl erken protokol sürümünü ortaya koyan Bluesky, Ekim 2022'de protokolü kullanacak bir hizmet için bir bekleme listesi başlattı.

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