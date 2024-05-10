Telefon dolandırıcısı üç sanık hakkında 237'şer yıldan 578 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcı, iddianamede sanıklardan 3'ü için toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar, 30 sanık için ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şanlıurfa'da bazı öğretmenlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, telefon dolandırıcılığıyla ilgili 33 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianamede, sanıkların yeni atanmış kadın öğretmenlere telefonla ulaşarak kendilerini polis veya savcı gibi tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini iddia ettikleri belirtildi. Sanıkların, müştekileri korku ve endişeyle dolandırdığı ve banka hesaplarına para göndermelerini sağladığı ifade edildi.

Tutuklu sanıklar Mehmet C, Mustafa C. ve Casım Y. için 'nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 30 sanık için ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Şanlıurfa 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemenin duruşma günü belirlemesi bekleniyor.