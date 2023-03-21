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  • Twitter Space nedir? Twitter Space nasıl açılır?

Twitter Space nedir? Twitter Space nasıl açılır?

Twitter son olarak canlı yayın platformlarında bulunan özelliği kendi bünyesine Twitter Scape adıyla dahil etti. Twitter Space fenomen ve ünlü isimlerin canlı yayın yaparak birden fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Peki, Twitter Space nasıl açılır? Twitter Space nedir?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:03
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Twitter Space nedir? Twitter Space nasıl açılır?

Twitter Space nedir? Twitter Space nasıl açılır?
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Fenomenler, akademisyen veya ünlü isimlerin canlı yayın aracılığıyla pek çok kişiye ulaşabildiği Twitter Space son zamanların trend uygulaması haline geldi. Peki, Twitter Space nedir? Twitter Space nasıl açılır?

Fenomenler, akademisyenler, ünlü isimler ya da siyasiler alternatif sosyal medya arayışı içerisinde dönem dönem farklı araçları kullanıyorlar. Bu isimlerin kullandıkları sosyal medya araçları ise popülerliğini artırmayı sürdürüyor. Bir süredir aktif olsa da çok fazla kullanılmayan Twitter Space bu akımın son örneklerinden oldu.

TWİTTER SPACE NEDİR?

Space Twitter içerisinde belirli bir konu üzerine bir başlık açarak yayın yapma uygulaması olarak isimlendirilebilir.

Aslında Twich, Discord ve diğer canlı yayın platformları gibi bir uygulama olan Space, Twitter’ın özel olarak kendi bünyesi için geliştirdiği bir yayın alanı olarak adlandırılabilir.

Kişiler Twitter Space yayınını retweet edebilir, paylaşabilir ve ilgili hashtag üzerinden paylaşımlarda bulunabilir.

Twitter Space üzerinde yayın açmak için mobil uygulamayı kullanmanız ve bir Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Space üzerinde birden fazla konuşmacı da olabilir. Yani yayın yapan kişiler konuşmacı olarak birileri yayına davet edebilirler.

TWİTTER SPACE NASIL AÇILIR?

Twitter’da Space açmak için ilk olarak mobil uygulamada hesabınıza giriş yapın.

Ardından sağ altta yer alan mavi yazı yazma tüyüne tıklayın.

Daha sonra açılan 3 sekme içerisinden içerisinde bir sürü nokta olan yuvarlağı seçin.

Space sayfası karşınıza çıktıktan sonra buradan Space’inizin adını yani yayın başlığını oluşturun. Hemen altında neyle ilgili yayın yapıyorsanız o konu başlığını seçin.

Start Now’a bastığınızda yayın başlamış olacak. Sol altta mikrofonu açıp kapatarak sesinizi yönetebilirsiniz.

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