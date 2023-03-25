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Twitter’da mali kriz. Elon Musk zorda

Twitter’da Blue aboneliğinde değişikliğe gidince ekonomik kriz yaşandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:33
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Twitter'da mali kriz yaşanıyor

Twitter’da mali kriz. Elon Musk zorda
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Twitter’da Blue aboneliğinde değişikliğe gidince ekonomik kriz yaşandı.

Sosyal medya platformu Twitter mali krize girdi. Twitter Günlerde Twitter Blue özelliğini aktifleştirmişti.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter’ın 2022’nin ikinci çeyreğindeki işletme maliyetleri toplam harcama olarak 730 milyon dolara ulaştı.

Twitter Blue aboneliğin Twitter’a katkısı sadece 11 milyon dolar oldu. Özellik şirkete bu yıl tahmini 28 milyon dolar gelir getirecek.

Bir Twitter Blue aboneliği, web sitesi üzerinden satın alınırsa aylık 8 dolar, Android veya iOS uygulamaları üzerinden satın alınırsa aylık 11 dolar olarak yansıyor.

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