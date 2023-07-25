Twitter’a yeni rakip geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok uygulaması Twitter'a rakip olacak.

TikTok, Twitter’a rakip olmak için metin gönderilerini duyurdu.

Bu, içerik oluşturucuların hikayelerini ve diğer içerik türlerini farklı ve daha basit bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyan bir özellik.

Yeni özellik bugünden itibaren kullanıma sunuldu ve kullanması oldukça basit. Kamera sayfasına eriştiğinizde, artık üç seçenek arasından seçim yapabileceksiniz: fotoğraf, video ve metin. Metin seçeneğine dokunmak, kullanıcıları gönderilerinin içeriğini yazabilecekleri metin oluşturma sayfasına yönlendirecek.

Bu özellik bir mesajı tweetlemek kadar hızlı ve sorunsuz değil ama TikTok’un video öncelikli bir platform olduğu düşünülürse, bu hamlenin devamı gelecek bir sinyal olduğu düşünülebilir.