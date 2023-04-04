Twitter’da bir kullanıcının mavi onaylı olup olmadığı artık öğrenilebilecek. Dolandırıcıların ayağına dolanacak uygulama ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

Mart ayında kullanıma sunulan Twitter Blue Aboneliği özelliği ile bazı sorunlar ortaya çıkmıştı.

Böylece Twitter tarafından onaylanmış mavi tik ile blue aboneliği olan mavi tikin ayırt edilmesi zorlaşmıştı.

Bu yüzden dolandırıcılık olaylarının da artabileceği açıklanmıştı.

Ancak sosyal medyadaki yeni özellikleri duyurması ve sızdırması ile bilinen Alessandro Paluzzi yeni bir uygulamayı duyurdu.

Uygulama, bir Twitter kullanıcısının Mavi Onaylı olup olmadığını öğrenmeyi sağlayacak.

Uygulama sayesinde birinin Twitter tarafından mavi onay alıp almadığı da ortaya çıkacak. Böylece güvenlik sorunu aza inecek ve dolandırılma riskleri azalacak.

UYGULAMA NASIL KULLANILACAK

Uygulamayı kullanmak için sadece uygulamadyı indirten sonra Twitter’i kurmak gerekiyor. Ardından Twitter’ı yeniden açıp bir kullanıcını profilindeki mavi onay işaretine dokunun. Oradaki sonuç onay olup olmadığını gösterecek.

Paluzzi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir #Twitter kullanıcısının Mavi Onaylı olup olmadığını öğrenmenizi sağlayan bir #Xposed modülü olan “CheckBlue”yu yeni yayınladım Yapılandırma gerekmez, Twitter'ı kurun ve yeniden başlatın, ardından bir kullanıcının profilindeki mavi onay işaretine dokunun. LSPosed Deposundan indirebilirsiniz.