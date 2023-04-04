4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Twitter’da bir kullanıcının mavi onaylı olup olmadığı artık öğrenilebilecek. Dolandırıcıların ayağına dolanacak uygulama

Twitter’da bir kullanıcının mavi onaylı olup olmadığı artık öğrenilebilecek. Dolandırıcıların ayağına dolanacak uygulama ortaya çıktı

Twitter’da bir kullanıcının mayi onaylı olup olmadığı “CheckBlue” özelliği anlaşılabilecek.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:11
Takip Et

Twitter’da bir kullanıcının mavi onaylı olup olmadığı artık öğrenilebilecek

Twitter’da bir kullanıcının mavi onaylı olup olmadığı artık öğrenilebilecek. Dolandırıcıların ayağına dolanacak uygulama ortaya çıktı
+
Aa
-

Editör: Ayşe Memiş

Mart ayında kullanıma sunulan Twitter Blue Aboneliği özelliği ile bazı sorunlar ortaya çıkmıştı.

Böylece Twitter tarafından onaylanmış mavi tik ile blue aboneliği olan mavi tikin ayırt edilmesi zorlaşmıştı.

Bu yüzden dolandırıcılık olaylarının da artabileceği açıklanmıştı.

Ancak sosyal medyadaki yeni özellikleri duyurması ve sızdırması ile bilinen Alessandro Paluzzi yeni bir uygulamayı duyurdu.

Uygulama, bir Twitter kullanıcısının Mavi Onaylı olup olmadığını öğrenmeyi sağlayacak.

Uygulama sayesinde birinin Twitter tarafından mavi onay alıp almadığı da ortaya çıkacak. Böylece güvenlik sorunu aza inecek ve dolandırılma riskleri azalacak.

UYGULAMA NASIL KULLANILACAK

Uygulamayı kullanmak için sadece uygulamadyı indirten sonra Twitter’i kurmak gerekiyor. Ardından Twitter’ı yeniden açıp bir kullanıcını profilindeki mavi onay işaretine dokunun. Oradaki sonuç onay olup olmadığını gösterecek.

Paluzzi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir #Twitter kullanıcısının Mavi Onaylı olup olmadığını öğrenmenizi sağlayan bir #Xposed modülü olan “CheckBlue”yu yeni yayınladım Yapılandırma gerekmez, Twitter'ı kurun ve yeniden başlatın, ardından bir kullanıcının profilindeki mavi onay işaretine dokunun. LSPosed Deposundan indirebilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
2
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
3
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
4
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
6
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
7
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.