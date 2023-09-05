Twitter'da hesapların yüzde kaçı 'bot'. İçişleri Bakanı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da 'bot' hesap paylaşımı...Bakana göre twitterdan yapılan paylaşımların yüzde 26'sı bot hesaptan yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımlarla ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını paylaştı.

İnceleme sonuçlarına göre hesapların yüzde 26'sı bot. Bilgisayarlar tarafından yapılan paylaşımların yüzde 43'ü de negatif ve spekülatif içerikler barındırıyor.

"ALGI ÇABALARININ FARKINDAYIZ"

Bakan Yerlikaya siber suçlarla ilgili mücadelenin devam edeceğine işaret etti ve şu paylaşımda bulundu:

"27 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında sosyal medya platformu twitter’da(X): 32.516.432 hesaptan 275.762.077 paylaşım yapıldığı, Paylaşım yapan hesapların ise %26’sının BİLGİSAYARLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN BOT HESAPLAR OLDUĞU ANLAŞILDI Bu paylaşımların %43’ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILMAYA ÇALIŞILAN ALGI ÇABALARININ FARKINDAYIZ ALLAH'IN İZNİYLE "BOT HESAPLAR ÜZERİNDEN HESAP YAPANLARIN, ÇABALARINI BOŞA ÇIKARTACAĞIZ" SİBER SUÇLAR VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK."