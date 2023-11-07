Twitter'da kullanıcı adlarını satıldı. Bir kullanıcı adının değeri dudak uçuklattı

Twitter'ın kullanılmayan eski kullanıcı adlarını 50 bin dolara sattığı tespit edildi.

Twitter'da kullanıcı adlarını satıldı. Bir kullanıcı adının değeri dudak uçuklattı

Sosyal medya platformu Twitter, kullanılmayan kullanıcı adlarını geri almak için çalışmalar başlattığını açıkladı.

Ocak ayından itibaren Twitter, politikasını değiştirerek kullanıcıların hesaplarını aktif tutmak için her 30 günde bir giriş yapmalarını gerektirmiş ve uzun süre giriş yapmayan hesapların askıya alınması ya da kalıcı olarak kaldırılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetmişti. Ancak ne kadar süre aktif olunmadığını belirten kesin bir bilgi vermemişti.

Şimdi ise platformun bu amaç kapsamında "50 bin dolar sabit ücret" talep eden e-postalar gönderdiği tespit edildi.

Forbess'te yer alan habere göre; platform kullanılmayan kullanıcı adlarını almak isteyen potansiyel müşterilere 50 bin dolar karşılığında satmayı teklif etti.

Twitter'ın şu anda bu işler için "@Handle Team" adında özel bir bölüm oluşturduğu belirtildi. Ekip tarafından aktif olmayan kullanıcı adları tespit edilerek potansiyel müşterilere satılıyor.

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