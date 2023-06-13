Twitter'da para ödemeyenler artık bunu yapamayacak! Elon Musk yine yaptı yapacağını

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Twitter, direkt mesaj özelliğinde sınırlamaya gidiyor. Ücretli abonelik olan Blue sahibi olmayanların mesaj sayısında kısıtlama olacak.

Twitter'da para ödemeyenler artık bunu yapamayacak! Elon Musk yine yaptı yapacağını

Editör: Ersoy ÖZDEM

Twitter’ın CEO’su Elon Musk uygulama üzerinde değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Genel olarak yaptığı güncellemeler beğenilmeyen Musk bu kez de mavi tik’i bulunmayan kullanıcılara yönelik yeni bir kısıtlama üzerinde çalışıyor.

Önceden sadece tanınmış kişilere ve kurumlara verilen 'mavi tik' olarak da bilinen onaylanmış hesap rozetini ücretli hale getiren Musk, Blue abonesi olmayanlara özel mesaj sayısında kısıtlama yapacağını buldu. Paluzzi, "Twitter, Blue'ya kaydolmadan önce her gün gönderebileceğiniz özel mesaj sayısını sınırlamak için çalışıyor" dedi.

Ayrıca Paluzzi, “Şu anda limit günlük 500 ancak bahse girerim bu limit kullanıma sunulduğunda azaltılacaktır." ifadelerini kullandı.

Uygulama geliştiricisi Paluzzi'nin tweeti sosyal medyada gündem oldu.

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