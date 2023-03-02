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Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz

Twitter kullanıcı politikalarını değiştirdi. Şiddet içeren ifadeler kullanan kullanıcılara bazı yaptırımlar uygulanacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:42
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Twitter'da şiddet içerikli tweet atanlara ceza

Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
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Twitter’ın yeni politikası, kullanıcıların "zarar dilemek" ve benzeri duyguları ifade etmesini yasakladı. Kurallar, "Bu, başkalarının ölmesini, hastalık çekmesini, trajik olaylar yaşamasını veya diğer fiziksel olarak zararlı sonuçlara maruz kalmasını ummayı ifade eder (ancak bunlarla sınırlı değildir)" olarak tanımlandı. Bu yeni politika, Twitter’ın "birinin fiziksel zarar görmesinin dilendiği ifadelerin" şirketin kurallarına aykırı olmadığını açıkça söyleyen önceki politikasının tam tersi diye yorumlandı.

Wayback Machine'e göre Twitter'ın önceki politikasında, "Birinin fiziksel zarar görmesi, belirsiz veya dolaylı tehditlerde bulunması veya ciddi veya kalıcı yaralanmaya neden olma olasılığı düşük olan tehdit eylemleriyle ilgili dilek veya umut ifade eden ifadelere bu politika kapsamında dava açılamaz." ifadeleri yer alıyordu.

Bu değişiklik, politikaya yapılan tek ekleme değil. Twitter'ın kuralları artık "günlük, kentsel veya ticari faaliyetler için gerekli olan altyapıyı" hasar tehditlerinden açıkça da korudu:

"Öldürmek, işkence yapmak, cinsel saldırıda bulunmak veya birini başka bir şekilde incitmek dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) başkalarını fiziksel zarar verme tehdidinde bulunamazsınız. Bu aynı zamanda evlere ve barınaklara veya mevcut altyapıya zarar verme tehdidini de içerir.”

Elon Musk'ın Twitter'da konuşmanın nasıl ele alınması gerektiğine dair önceki açıklamaları göz önüne alındığında oldukça dikkate değerler. Şirketi devralmadan önce Tesla CEO'su, tercihinin yasal olan tüm konuşmalara izin vermek olacağını belirtmişti.

Musk'ın özel jetinin nerede olduğunu paylaşan (artık askıya alınmış) @elonjet hesabıyla yaptığı anlaşmazlığın ardından değişmişti.

Twitter, değişikliklerin gerekçesini henüz açıklamadı, ancak bir dizi tweet'te, kuralları çiğneyen hesapları askıya alabileceğini veya söz konusu tweet'leri silmeye zorlayabileceğini kaydetti.

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