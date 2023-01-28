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Twitter'da yeni ifşa. Muhafazakar hesaplar 'Rus botu' diye kapatıldı

Twitter'ın el değiştirmesinin ardından, geçmiş döneme ait ifşalara bir yenisi daha eklendi. Ana akım medyanın Muhafazakar hesapları 'Rus botu' diye kapattırdığı yazıldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:47
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Twitter'da yeni ifşa. Muhafazakar hesaplar 'Rus botu' diye kapatıldı

Twitter'da yeni ifşa. Muhafazakar hesaplar 'Rus botu' diye kapatıldı
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'Büyük medya dolandırıcılığı' ismi ile yapılan son paylaşımda, muhafazakar ve sağ eğilimli yüzlerce hesabın 'Rus botu' olarak etiketlendiği yazıldı. Bu konuda, ana akım medyanın da yönlendirildiği ifade edildi.

ABD'nin geçmiş dönemdeki hukuksuzluk ve baskılarını ortaya koyan Twitter ifşalarına yenileri ekleniyor.

'Twitter Dosyaları' olarak adlandırılan dosyaların son serisini, 'Büyük Medya Dolandırıcılığı' ismiyle bağımsız gazeteci Matt Taibbi, paylaştı.

"Rus botu" vurgusu

Paylaşılan dosyalar, Hamilton, 68 analiz sitesinin, muhafazakar ve sağ eğilimli hesapları yanıltıcı bir şekilde 'Rus botu' olarak etiketlediğini ortaya koydu.

Söz konusu hesapların, Rus destekli propaganda haberlerinin kaynağı olarak gösterilip haksız yere kapatıldığı iddia edildi.

Hamilton 68 sitesi, Demokrasiyi Koruma İttifakı adıyla kurulan yapı tarafından finanse ediliyor.

"Ana akım medya da aktif rol oynadı"

Son ifşalar, eski ABD İstihbaratı uzmanlarından da destek alan bu yapının, muhafazakar kesim üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Dosyalarda ana akım medyanın da bu operasyonda aktif rol aldığı yazıldı.

Hamilton 68 analiz sitesini kaynak gösteren Politico'dan, Washington Post'a bir çok önemli kuruluşun, yüzlerce hesabın Rus botu olduğu yalanını kamuoyuna servis ettiği vurgulandı.

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