Twitter'daki mavi tik kaldırılabilir. Avrupa Birliği'nden Elon Musk'a kötü haber

Avrupa Birliği, Elon Musk için zorlu günler geçiren sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) mavi tik doğrulama uygulamasının yanıltıcı olduğuna karar verdi. AB, bu sistemin, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kuralları ihlal ettiğini duyurdu.

YANILTICI İMAJ OLUŞTURUYOR

Uzun bir araştırmanın ardından, mavi tik sisteminin kullanıcılar arasında güvenilirlik algısı yaratarak yanıltıcı bir imaj oluşturduğu belirlendi. Bu durum, DSA kapsamında bir şirketin resmi olarak ihlalde bulunmakla suçlandığı ilk örnek olarak dikkat çekiyor. Daha önce benzer suçlamalar Facebook ve Instagram'a yöneltilmiş, ancak AB bu platformlarla ilgili olumsuz bir görüş bildirmemişti.

ELON MUSK UYARILARI CİDDİYE ALMAZSA CEZA ÖDEYECEK

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, X’in DSA'nın şeffaflık kurallarına uymadığını ve kullanıcılar için yanıltıcı bir ekonomik model benimsediğini vurguladı.

Eğer Elon Musk ve X, AB'nin uyarılarını dikkate almaz ve gerekli değişiklikleri yapmazsa, küresel yıllık gelirinin yüzde 6'sını ceza olarak ödemekle karşılaşabilir.