Twitter’dan seçim süreci ve sansür açıklaması. 'Yetkililerden uyarı aldık'

Sosyal medya platformu Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve twitlere yönelik açıklama yaptı.

Twitter’dan seçim süreci ve sansür açıklaması. 'Yetkililerden uyarı aldık'

Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri hesabından, Türkiye ile ilgili "Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık" şeklinde bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bant daraltılmasının önüne geçmek ve Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık." denildi.

Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları ve uygulamanın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirmişti.

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak kurumun Türkiye politikasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

“ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK”

Küresel Hükümet İşleri hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

“Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına itiraz edeceğiz.”

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