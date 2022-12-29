Elon Musk bir popüler yayın platformunu daha satın alacak. Twitter'ı da satın almıştı

Tesla, SpaceX gibi dev firmaların sahibi Elon Musk, bir sosyal medya platformunu olan Twitter'ı da satın almasının ardından tüm dünyada en çok konuşulan kişilerden biri olmuştu.

44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alan Musk, milyonlarca kişi tarafından kullanılan platformu çok daha iyi hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu doğrultuda yeni arayışlar içine giren Musk'ın satın almayı düşündüğü bir sonraki platform da ortaya çıktı.

ELON MUSK, SUBSTACK'I SATIN ALABİLİR

Elon Musk, gerek politikacıların sansür dosyası gerekse gazetecilerin baskısı nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Habercilik konusunda da bir adım atmak isteyen Musk popüler Substack platformunu satın almayı düşündüğünü söyledi. Musk, bazı sorun ve sansüre dayanan davalar için de alternatif çözüm bulmuş olacağının altını çizdi.

İddialara göre Musk, satın alması durumunda Substack platformunu Twitter'a entegre edecek.

SUBSTRACK NE İŞE YARIYOR?

Elon Musk'ın satın almasıyla gündeme gelen Substrack, basit bir arayüze sahip e-posta bülten platformudur. Gazeteciler, bu platform üzerinden ücret ödeyen abonelere özel haberler sunarak gelir sağlıyor.

Şu anda satın alıma dair net bir gelişme yok. Ancak Musk, Twitter'ın ve halkın yararına olacak tüm fikirlere açık olduğunu belirtti. Dolayısıyla ilerleyen dönemde yeni bir platformun satın alınmasına da çok şaşırmamak gerek.