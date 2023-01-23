Twitter logosu bakın kaç dolara satıldı. 5 gün önce ofisin diğer demirbaşlarıyla satışa sunulmuştu

Elde edilen bilgilere göre, Twitter sahibi Elon Musk genel merkezdeki eşyaları satışa sundu.

Twitter'ın San Francisco genel merkezindeki yüzlerce "kurumsal ofis varlığı”, özel bir şirket tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

TWİTTER LOGOSU 100 BİN DOLARA SATILDI

Twitter logosu için başlangıçta 12 bin dolar teklif edildi.

Sonunda Twitter’ın kuş logosunun yaklaşık 1,5 metrelik bir heykeli, açık artırmada 100 bin dolara satıldı.

Twitter; aralarında sandalyeler, masalar, kuş heykelleri ve dev bir '@' işaretinin bulunduğu ofis mobilyalarını geçtiğimiz günlerde açık artırmaya sundu.

Çevrimiçi müzayedede teklifler tüm kalemler için 25 ila 50 dolar arasında başladı.

BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN SATTI İDDİASI

Bazı kullanıcılar, Elon Musk'ın faturaları ödemek için şirket mobilyalarını satmaya giriştiğini öne sürdü.

Heritage temsilcisi Nick Dove, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu müzayedenin mali durumlarıyla hiçbir ilgisi yok. 44 milyara satın aldılar ve biz birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz.

Dolayısıyla, birkaç bilgisayar ve sandalye satmanın satış bedelini ödeyeceğini düşünmek saçmalık." ifadelerini kullanmıştı.