Twitter’ın o özelliği WEB’e geliyor

Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’de son zamanlarda bir çok yenilik getirdi.

En son ise Twitter’a ’Sizin için’ özelliği getirilmişti.

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Twitter bu hafta başlarında iOS cihazlarında kullanıma sunulan “Sizin İçin” sekmesini masaüstü web tarayıcılarına yaymaya başladı.

Yeni arayüz, daha önce platformun algoritmik olarak oluşturulmuş ve ters kronolojik beslemeleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan “ışıltı” simgesinin yerini aldı.

Sizin İçin sekmesi, güncellenen bir web tarayıcınızda kullanıma sunulduktan sonra, varsayılan görünümde olacak.

Bununla birlikte, masaüstü sürümü, Twitter’ın güncellenmiş iOS uygulamasının yaptığı gibi sizi For You beslemesine bağlı kalmaya zorlamayacak.

Platform, yeni arayüzün “yakında” Android cihazlarda kullanıma sunulacağını söyledi.