U dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kazada motosiklet sürücüsü olan 18 yaşındaki Mehmet Arda Saylan hayatını kaybetti.

Kaza, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman K. yönetimindeki 20 DM 668 plakalı Opel marka otomobil ile cadde üzerinde U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada, Mehmet Arda Saylan 20 AKL 743 plakalı motosikleti ile araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Saylan motosiklet üzerinden yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Saylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Osman K. ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Saylan'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde, araçların çekilmesi ve cenazenin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.