U dönüşü yapan TIR motosiklet sürücüsünü öldürdü

Kaynak: İHA
U dönüşü yapan TIR motosiklet sürücüsünü öldürdü
Konya’da TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Konya Aksaray Kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen R.T. yönetimindeki 42 AUF 748 plakalı TIR'a Aksaray'dan Konya yönüne seyir halinde olan Yasin Konukçu idaresindeki 68 DU 555 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrulurken, yol kenarına park eden TIR sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Konukçu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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