U dönüşü yapmak isteyen otomobil servis aracıyla çarpıştı: 6 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali B. yönetimindeki 20 YE 472 plakalı otomobil seyir halindeyken U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada, Selahattin Y. idaresindeki 20 AKC 23 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, midibüs içerisindeki yaralıları ve otomobilde bulunan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, toplamda 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, çevredeki bir işletmenin kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ali B.'nin U dönüşü yapmaya çalıştığı, ancak Selahattin Y.'nin kullandığı midibüsün çarpmaktan kaçınamadığı ve iki aracın şarampole yuvarlandığı anlar kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.