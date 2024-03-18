Uber 178 milyon dolar ödeyecek

Kaynak: İHA
Uber 178 milyon dolar ödeyecek
Avustralya’da yolcu taşıma uygulaması Uber'e karşı açılan ve 5 yıldır devam eden toplu davada uzlaşma sağlanırken, şirket, şoförlere 178.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avustralya’da yolcu taşıma uygulaması Uber'e açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

5 yıldır devam eden toplu davada uzlaşma sağlandı ve davayı açan Maurice Blackburn hukuk firması Uber’in taksi ve özel araç şoförlerinin ekonomik kayıplarını karşılamak için 271.8 milyon Avustralya doları (yaklaşık 178.5 milyon ABD doları) ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, bunun tarihi bir anlaşma olduğu belirtilirken, Avustralya hukuk tarihinde şimdiye kadarki en yüksek beşinci toplu dava kararı olduğu ifade edildi. Açıklamada, yüksek mahkemenin anlaşmayı onaylaması gerektiği ve bu süreç üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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DAVA 2019 YILINDA AÇILMIŞTI

Toplu dava 2019 yılında Victoria eyaleti Yüksek Mahkemesinde 8 binden fazla taksi, kiralık araç sahibi ve sürücü tarafından açılmıştı. 2012 yılında ülkede hizmet vermeye başlayan Uber, davada araçların ruhsatlandırılması ile ilgili yasaları ihlal etmekle suçlanmış, ruhsatlı taksi şoförlerinin kazancını elinden aldığı iddia edilmişti. Uber ise yasayı bilinçli olarak ihlal etmediğini ileri sürmüştü.

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