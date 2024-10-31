Uber beklentileri aşarken Comcast, Peloton ve Merck de güç kazandı

Uber, 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek gelir beklentilerini aştı. Şirketin geliri 11.19 milyar dolar olarak gerçekleşti ve analistlerin 10.98 milyar dolarlık tahminlerini geride bıraktı. Ancak brüt rezervasyonlar, 40.97 milyar dolarla beklenen 41.25 milyar doların altında kaldı. Düzeltme sonrası hisse başına kazanç (EPS) 1.20 dolar olarak belirlendi ve bu rakam, 1.7 milyar dolarlık önemli bir vergi öncesi kazanç içeriyordu. Uber hisseleri, rezervasyon eksikliği nedeniyle ön piyasa işlemlerinde %5’ten fazla düştü, ancak şirketin güçlü temel performansı destekledi.

Mobilite ve teslimat segmentleri büyümeyi yönlendirdi. Uber’in mobilite segmenti, geçen yıla göre %26 artışla 6.41 milyar dolar gelir elde etti ve analistlerin beklediği 6.31 milyar doları aştı. Mobilite için brüt rezervasyonlar, yıllık %17 artışla 21 milyar dolara ulaştı. Uber’in teslimat segmenti de iyi bir performans gösterdi ve 3.47 milyar dolarlık gelir elde ederek, geçen yıla göre %18 artış sağladı. Teslimat için brüt rezervasyonlar ise 18.7 milyar dolara ulaşarak %16 artış kaydetti. Mobilite ve teslimat iş kolları, çeyrek boyunca toplam 2.9 milyar yolculuk gerçekleştirdi ve aktif aylık platform kullanıcıları %13 artışla 161 milyona ulaştı.

İlerleyen dönem için Uber, dördüncü çeyrek brüt rezervasyonlarını 42.75 milyar ile 44.25 milyar dolar arasında bekliyor ve analistlerin 43.68 milyar dolarlık tahminlerini geride bırakıyor. CEO Dara Khosrowshahi, Uber’in yeni ürünler ve hizmetler gibi uzun vadeli büyüme alanlarına yatırım yapma yeteneğini vurguladı.

Diğer önemli finansal sonuçlar arasında Comcast’ın, Paris Olimpiyatları'nın katkısıyla 32.07 milyar dolar gelir elde etmesi, Peloton’un beklenen kayıptan kurtulması ve Merck’in 16.66 milyar dolar gelir açıklaması yer alıyor.