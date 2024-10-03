Uber, TEKNOFEST 2024'ün sponsorları arasında yer aldı

Uber, Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024'ün sponsorları arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uber, gençlerin teknolojiyle buluştuğu, yenilikçi projeler geliştirmesi için fırsatların sunulduğu TEKNOFEST 2024'ün sponsorları arasında yerini aldı.

Uber, TEKNOFEST'e katılan tüm ziyaretçilere özel bir yolculuk kampanyası da yapıyor. Uygulamaya kayıt olan ve ilk defa yolculuk yapacak yeni kullanıcılar Adana'da ücretsiz yolculuktan iki defa yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UBER Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Neyran Bahadırlı, TEKNOFEST 2024'e katılarak, teknoloji tutkunu gençlerin yaratıcılıklarını ve yenilikçi projelerini desteklediklerini belirtti.

Bahadırlı, bu yıl ilk defa TEKNOFEST'in sponsorları arasında olduklarını kaydederek, "TEKNOFEST toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Şirket kurulduğu günden bugüne gücünü teknolojiden alıyor ve dünyada 10 binden fazla şehirde ulaşımda bir dönüşüm hikayesi yaratıyor. Bu işbirliği ile Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.