Uber'den herkesi isyan ettiren mesaj! Sabah saatlerinde herkese tek tek gönderildi

Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan Uber, yolculuklar ücretlerine hizmet bedeli eklendiğini, bu bedelin 20 TL olacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uber'den herkesi isyan ettiren mesaj! Sabah saatlerinde herkese tek tek gönderildi

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, bugün itibarıyla gerçekleştirilecek yolculuklar için 20 TL tutarında sabit hizmet bedeli uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu tutarın nihai yolculuk ücretine ekleneceği ifade edildi.

Uber'den, kullanıcıların mail hesaplarına gönderilen iletide şu ifadeler yer aldı:

Sevgili X

Süreçlerimizle ilgili bir güncelleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.

Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde yolculuk ücretine ekleniyor olacaktır. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacaktır. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecektir.

Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz.

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