Uber'den işçileri çıkarma kararı

Ulaşım ağı şirketi Uber Technologies'in, maliyet tasarrufu nedeniyle işe alım ekibinden 200 çalışanının işine son vereceği aktarıldı.

Uber'den işçileri çıkarma kararı

The Wall Street Journal'ın haberinde, şirketin personeline gönderdiği bir notta 200 personelin işine son verilmesinin zorlu ekonomik koşular altında maliyet tasarrufu sağlayacağının belirtildiği aktarıldı.

Uber'in işe alım ekibinin yüzde 35'ini etkileyecek işten çıkarmaların, toplam çalışanlarının yüzde 1'inden azını temsil ettiği bildirilen haberde, şirketin bu yıl büyük ölçüde nakliye birimi ve denizaşırı gıda dağıtım operasyonlarında yüzlerce kişiyi daha işten çıkardığına dikkati çekildi.

Haberde, şirketin dünya genelinde 32 binden fazla çalışanının bulunduğuna değinilerek, Uber sürücülerin çalışan sayısına dahil edilmediği belirtildi.

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Şirketin üst yöneticilerinden Nikki Krishnamurthy'nin çalışanlara gönderilen nottaki ifadelerine de yer verilen haberde, Krishnamurthy'nin Uber'in genel bir işten çıkarma planlamadığını, son işten çıkarmaların çoğunlukla ABD merkezli pozisyonları etkileyeceğini söylediği ifade edildi.

Uber'in araç paylaşımı rakiplerinden Lyft de geçen aylarda çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkaracağını duyurmuştu.

ABD'de çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı alanında kullanıcılar ile restoranlara hizmet sağlayan Grubhub da haziran başında maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'de arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da çalışan sayılarında kesintilere gitmişti.

(Kaynak: AA)

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