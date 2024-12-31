Üç aylar başlıyor: Regaip Kandili 2 Ocak'ta idrak edilecek

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, yarın başlıyor. Bu dönem, Müslümanlara dini duygularını güçlendirme, ibadetlere yoğunlaşma ve günlük hayatlarını sorgulama fırsatı sunuyor. Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve Kadir Gecesi gibi özel geceler de bu üç aylar içinde yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet sitesinden alınan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili ile başlayacak. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 26 Ocak'ta, Berat Kandili ise 13 Şubat'ta idrak edilecek.

"Ramazanın müjdecisi" olarak kabul edilen ramazan ayı ise 1 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen Kadir Gecesi ise 27. Ramazan gecesi, yani 26 Mart'ta kutlanacak. Müslümanlar ise 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

ÜÇ AYLARA HAZIRLIK VE İBADET

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beş kandil gecesinin dördünün üç aylara denk geldiğini belirtti. Hazreti Muhammed'in "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a eriştir" duasını yaptığını hatırlatan Kapukaya, Müslümanların üç ayları bereketli geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kapukaya, üç aylarda oruç tutmayı ve nafile namazları artırmayı önererek, bu dönemin kulluk açısından gözden geçirme yapmak için fırsat günleri ve geceleri olduğunu belirtti.

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Dünya hayatındaki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle bu aylarda Allah'a sığınmanın önemine dikkat çeken Kapukaya, "Recep ve Şaban ayları, Ramazan'a hazırlık dönemi gibidir. Ramazan, ayların sultanıdır ve içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi'ni barındırır. Ramazan, kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ve duaların kabul olduğu bir dönemdir." dedi.

Son olarak, üç aylarda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşamaya daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.