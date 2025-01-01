Üç aylar bugün başladı. Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirtisi olarak bilinirken üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız. Özellikle Recep, Şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olurken, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerekir” denildi.

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Recep ve Şaban aylarından sonra Ramazan ayının idrak edileceğin açıklanırken, “Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda” denildi.

2025 yılı üç aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlendi.

Üç aylar başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba,

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe,

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar,

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe,

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025

Cumartesi ve Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba.

30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü.