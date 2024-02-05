'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar

Kaynak: Haber Merkezi
'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar
Görüntü Sultangazi...Pişkin hırsızlar böyle görüntülendi. Bir mağazanın önünde geçen iki hırsızdan bir üç mont çalarken, ikincisi de iki tane montu çaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere ise üç çalana iki bedava başlığı atıldı.

Sultangazi'de yaşanan bir hırsızlık görüntüsü güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Mağaza önünden geçen iki kişi, dükkanın önündeki montları görünce bir anda hareketlendi. İlk üç montu kaptı, ikincisi ise iki mont aldı.Saniyeler içinde yaşanan bu hırsızlık anını güvenlik kamerasınca kaydedildi.Hırsızlar tam pişkindi. Çünkü etraflarına aldırış bile etmeden montları çalmıştı. Bu hırsızlık anları sosyal medyada paylaşıldı. Hem de son günleri moda pazarlama sloganı olan "Üç alana iki bedaya" sözleri hırsızlara uyarlanmıştı, "Üç çalana iki bedava" şeklinde...

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