Üç çocuk annesi oyuncudan itiraf: 'Evliyken bile başkalarına aşık oluyordum'

37 yaşındaki güzel oyuncu, Anderson Cooper’ın sunuculuğunu yaptığı programda sürekli başka insanlara aşık olduğunu ve bu durumun kocasıyla evliyken bile aynı olduğunu söyledi.

Megan Fox bu konuyu şöyle açıkladı: "İşe giderdim ve birine aşık olurdum. Çünkü çocuktum. Bekarlığın özgürlüğünü tecrübe etme imkanım olmamıştı."

Fox bu itirafı yapmasına karşın kimlere aşık olduğu konusunda bilgi vermedi.

2010-2021 yılları arasında Brian Austin Green ile evlenen Fox, bu dönemde kocasını aldatıp aldatmadığını ise söylemese de şu itirafta bulundu: "Dürüst olmak gerekirse ben Brian için harika bir kız arkadaş değildim."

Fox, bu sözlerinin hemen ardından eski kocası Brian Austin Green’in de kendisine karşı harika olmadığını söyledi.

​​​​​​​

Fox, bu ilişki için Anderson Cooper'a "Gençtim, bu düzeyde ve bu şiddette bir ilişkiye kalkışmamalıydım." dedi ve büyümesinin ve farkındalığının doğum yaptktan sonra gerçekleştiğini söyledi.

Fox’un Noah (11), Bodhi (9) ve Journey (6) adında üç çocuğu var.

​​​​​​​ ​​​​​​​