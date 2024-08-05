Üç falcı gözaltına alındı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de kolluk kuvvetleri, evlerinde falcılık yapan üç kadını gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Dairesi tarafından yapılan duyuruda, son yıllarda alınan bütün tedbirlere rağmen ülke genelinde hala çok sayıda falcının var olduğunu, bunlarla sonuna kadar mücadele edileceği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Duşanbe sakinlerinden 1976 doğumlu Mamatalimov Gulhumor, 1974 doğumlu Ashurova Guldasta ve 1973 doğumlu Rasulova Nasiba gözaltına alındı.

Tacikistan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun falcılık ve büyücülük yapma sorumluluğunu öngören 482. maddesi uyarınca üçüne karşı idari protokoller hazırlandı. Gözaltına alınanlar 10 gün süreyle idari tutukluluğa tabi tutuldu.