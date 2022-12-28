28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kilo vermenin lezzetli ve kolay formülü ortaya çıktı. Üç günde üç kilo verebilirsiniz

Kilo vermenin lezzetli ve kolay formülü ortaya çıktı. Üç günde üç kilo verebilirsiniz

Kilo vermenin kolay ve lezzetli yolu ortaya çıktı. Bu karışımla 3 günde 3 kilo verebileceğiniz vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:18
Takip Et

Üç günde üç kilo vermenin lezzetli ve kolay formülü ortaya çıktı

Kilo vermenin lezzetli ve kolay formülü ortaya çıktı. Üç günde üç kilo verebilirsiniz
+
Aa
-

tv100’de yer alan habere göre; Metabolizmayı hızlandıran tarif kilo vermek isteyenlere müjde olarak değerlendirildi. Bu tarif, hem çok lezzetli bir meze hem de fazlalıklardan kurtulmayı kolaylaştıran bir kür olarak tüketilebileceği ifade edildi. Göbek, yan simitler ve bel çevresinde bulunan fazlalıklara veda edilecek formül ortaya çıktı.

İçeriğindeki sağlıklı ve lezzetli malzemeler ile metabolizma harekete geçerken aynı zamanda tokluk hissi de vereceği vurgulandı. Kür, 3 gün boyunca akşam ya da öğle yemeği yerine tüketilebileceği bildirildi. Bu lezzetli karışım, kilo vermeye destekçi olurken aynı zamanda vücuda pek çok fayda da sağlayacağı vurgulandı. Vücuda enerji kaynağı olurken aynı zaman da cilt, kalp ve göz sağlığı da olumlu yönde etkileneceği bildirildi.

Ödem atmayı sağlayan bu karışım, lezzeti ve doyuruculuğuyla şaşırtıcı bir öğün olacağı vurgulandı.

İŞTE 3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN TARİFİN MALZEMELERİ VE YAPILIŞI...

3 günde 3 kilo verdiren kür malzemeleri

1 adet rendelenmiş elma 

1 adet rendelenmiş çiğ kabak veya salatalık

2 tam ceviz

Tarçın

4 kaşık yoğurt

3 günde 3 kilo verdiren kür yapılışı

1 kâse yoğurdun içine rendelenmiş 1 elma ve rendelenmiş 1 kabağı ekleyin, ardından 2 tane ceviz ve biraz da tarçın ekleyerek karıştırın. Bu tarifi öğle ve akşam yemekleri yerine tüketebilirsiniz. 3 gün boyunca bu karışımı tüketerek fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.