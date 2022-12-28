Kilo vermenin lezzetli ve kolay formülü ortaya çıktı. Üç günde üç kilo verebilirsiniz

tv100’de yer alan habere göre; Metabolizmayı hızlandıran tarif kilo vermek isteyenlere müjde olarak değerlendirildi. Bu tarif, hem çok lezzetli bir meze hem de fazlalıklardan kurtulmayı kolaylaştıran bir kür olarak tüketilebileceği ifade edildi. Göbek, yan simitler ve bel çevresinde bulunan fazlalıklara veda edilecek formül ortaya çıktı.

İçeriğindeki sağlıklı ve lezzetli malzemeler ile metabolizma harekete geçerken aynı zamanda tokluk hissi de vereceği vurgulandı. Kür, 3 gün boyunca akşam ya da öğle yemeği yerine tüketilebileceği bildirildi. Bu lezzetli karışım, kilo vermeye destekçi olurken aynı zamanda vücuda pek çok fayda da sağlayacağı vurgulandı. Vücuda enerji kaynağı olurken aynı zaman da cilt, kalp ve göz sağlığı da olumlu yönde etkileneceği bildirildi.

Ödem atmayı sağlayan bu karışım, lezzeti ve doyuruculuğuyla şaşırtıcı bir öğün olacağı vurgulandı.

İŞTE 3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN TARİFİN MALZEMELERİ VE YAPILIŞI...

3 günde 3 kilo verdiren kür malzemeleri

1 adet rendelenmiş elma

1 adet rendelenmiş çiğ kabak veya salatalık

2 tam ceviz

Tarçın

4 kaşık yoğurt

3 günde 3 kilo verdiren kür yapılışı

1 kâse yoğurdun içine rendelenmiş 1 elma ve rendelenmiş 1 kabağı ekleyin, ardından 2 tane ceviz ve biraz da tarçın ekleyerek karıştırın. Bu tarifi öğle ve akşam yemekleri yerine tüketebilirsiniz. 3 gün boyunca bu karışımı tüketerek fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız.