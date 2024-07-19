Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu

Emirgazi’de 3 gündür kayıp olan belediye işçisi Ali Dağlı'dan acı haber geldi.

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Konya Emirgazi'de yaşayan ve belediye işçisi olarak çalışan Ali Dağlı'dan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. 3 gündür aranan ve ulaşılamayan Dağlı'dan acı haber geldi.

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Belediye işçisinin cansız bedeni arazide bir ağaca asılı halde bulundu.

.Olayın yaşandığı yere gelen jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından belediye işçisi Ali Dağlı otopsi için morga kaldırıldı.

EMİRGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MESUT MERTCAN BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAZİYEDE BULUNDU;

Personelim Ali DAĞLI kardeşimizin aniden aramızdan ayrılması, vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine, personel arkadaşlarına ve DAĞLI ailesine başsağlığı diliyorum.

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