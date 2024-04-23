Üç ilde okullardan bilgisayar hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu illerde meydana gelen bilgisayar hırsızlıklarını araştırmak için harekete geçti.

22 yaşındaki Ahmet B. isimli şüphelinin, Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine polis operasyon düzenledi.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan toplamda 10 dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.