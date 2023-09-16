Üç ilin sınırları değişiyor

Mülki İdari sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi’nin (MİDAS) ilk adımı atıldı.

MİDAS projesi nedir?

MİDAS projesi, Türkiye’nin mülki idari sınırlarının güncel ve sayısal olarak belirlenmesini amaçlayan bir projedir. Proje kapsamında, il, ilçe, belde, köy ve mahalle gibi idari birimlerin sınırları harita üzerinde net bir şekilde çizilecek ve veri tabanına kaydedilecektir. Böylece, idari sınırlarla ilgili karışıklıkların önüne geçilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması hedeflenmektedir.

Trakya’da çalışmalar nasıl yürütülüyor?

Projenin ilk aşamasında Trakya Bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri seçildi. Bu illerde, kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. Bu inceleme kapsamında köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi. İdari sınırlara ilişkin evrakların tamamı tek tek taramadan geçirildi. Ekipler sahaya inerek yerinde incelemelerde bulundu. Arazi şartlarının kolay olması dolayısıyla çalışmanın Trakya’dan başladığı ifade edildi.

Diğer bölgelerde durum ne?

Tüm bölgelerden İçişleri Bakanlığına, idari sınırların netleştirilmesi için aynı çalışmanın yapılmasına yönelik talep geldiği öğrenildi. Projenin diğer illerde de devam edeceği ve 2024 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.