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Metrobüste 'Ayağıma bastın' kavgası

Beylikdüzü’nde metrobüste yabancı uyruklu iki kişi ile kimliği belirsiz şahıs arasında “Ayağıma bastın” kavgası çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 03:27
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Üç kişi arasında ayağıma bastın kavgası

Metrobüste 'Ayağıma bastın' kavgası
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Olay, 22 Ocak Pazar günü saat 18.30 sıralarında Avcılar - Beylikdüzü yönünde giden bir metrobüste meydana geldi.

İddiaya göre metrobüse binen Mısır uyruklu Muhammed Ahmed ve Abdulsamet Matar isimli iki kişi ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında kavga çıktı. 

"ÇOCUKLAR VAR YAPMAYIN"

Kavganın sebebinin ise Muhammed Ahmed’in, kimliği belirsiz şahsın ayağına basması olduğu öne sürülürken metrobüste ortalık karıştı.

Sinirli şahıs, Ahmed’e ve Matar’a saldırırken aracın içindeki diğer yolcular ise “Çocuklar var, yapmayın” diyerek duruma tepki gösterdi. 

Yaşanan kavga, şahsın Haramidere durağında metrobüsten inmesiyle son bulurken Ahmed ve Matar’ın konu ile ilgili şahıstan şikayetçi olduğu iddia edildi.

O anlar metrobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. (İHA)

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